Mercato - PSG : Noël Le Graët prend clairement position pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 6 mars 2022 à 13h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé ne cesse d'être commenté, Noël Le Graët affiche sa ferme volonté de le vouloir prolonger au PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé est le sujet qui fait le plus parler ces dernières semaines. Et pour cause, l'attaquant du PSG voit son contrat s'achever en juin prochain, et comme révélé par le10sport.com, il dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid. Par conséquent, un départ libre pour l'international français est une possibilité sérieuse bien que le PSG tente tout pour le convaincre de prolonger d'au moins deux saisons supplémentaires. D'ailleurs, Noël Le Graët espère que Kylian Mbappé acceptera l'offre du PSG.

«Je ne vois pas ce qu’il peut trouver de plus grand que Paris»