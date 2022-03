Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est prévenu pour Paulo Dybala !

Publié le 6 mars 2022 à 12h00 par La rédaction

Suivi par le FC Barcelone, Paulo Dybala serait toujours en pleines négociations avec la Juventus pour prolonger son contrat. Le club turinois lui aurait proposé un contrat de trois ans assorti d’un salaire de 7M€ par an.

A l’image de Kylian Mbappé, Paul Pogba, Franck Kessié ou encore Ousmane Dembélé, Paulo Dybala sera en fin de contrat en juin prochain. Une situation de plus en plus courante et difficile à gérer pour les clubs. L’Argentin est suivi par le FC Barcelone mais négocie dans le même temps avec la Juventus pour prolonger son contrat. A moins de quatre mois de l’échéance, toujours aucun accord entre les deux parties. Mais les chiffres seraient posés.

Investissement «réduit» pour Dybala