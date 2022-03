Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un nouvel appel du pied pour son avenir !

Publié le 7 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Invité à se prononcer sur l'avenir de Kylian Mbappé, Noël Le Graët assure qu'il espére voir l'attaquant du PSG prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé a un accord verbal avec le Real Madrid ce qui le rapproche d'un départ libre à l'issue de la saison. Le PSG ne compte toutefois lâcher l'affaire dans ce dossier et tente de convaincre son attaquant de prolonger, au moins deux saisons supplémentaires, en lui proposant un salaire démentiel. Et Noël Le Graët espère que les Parisiens réussiront à inverser la tendance.

Le Graët veut que Mbappé reste au PSG