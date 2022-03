Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup dur pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 7 mars 2022 à 2h30 par La rédaction

Ciblé par le PSG pour venir remplacer Kylian Mbappé l’été prochain, Erling Haaland devrait finalement atterrir au Real Madrid ou à Manchester City à en croire l’un de ses proches.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en août dernier, Erling Haaland (21 ans, Borussia Dortmund) fait partie des profils étudiés par le PSG pour venir remplacer Kylian Mbappé qui arrive en fin de contrat. Seulement voilà, le Qatar n’est pas seul sur Haaland et doit composer avec la concurrence de nombreux cadors étrangers, et il se pourrait même que le PSG soit déjà distancé dans ce dossier…

Haaland vers le Real ou City ?