Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d'une recrue estivale se confirme !

Publié le 6 mars 2022 à 18h15 par La rédaction

Dans le dur avec le PSG, Georginio Wijnaldum pourrait déjà être tenté de faire ses valises et d’aller voir ailleurs. L’Atlético de Madrid serait sur le coup.

Quand il est arrivé libre de Liverpool au PSG, Georginio Wijnaldum devait très rapidement devenir un titulaire dans le onze de Mauricio Pochettino. Finalement, le Néerlandais a mis du temps à s’intégrer et à prendre en mesure le changement entre la Premier League et la Ligue 1. Et à ce jour, il ne semble toujours pas rodé. Samedi soir à Nice, Wijnaldum a délivré une nouvelle prestation poussive, à l’image de son début d’aventure avec le PSG. A tel point qu’il pourrait déjà aller voir ailleurs…

L’Atlético de Madrid est intéressé par Wijnaldum ?