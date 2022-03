Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message lourd de sens d'Hakimi sur son avenir !

Publié le 7 mars 2022 à 14h15 par D.M. mis à jour le 7 mars 2022 à 14h17

Lié au PSG jusqu'en 2026, Achraf Hakimi s'est adapté à la vie parisienne. L'international marocain est heureux dans la capitale et pourrait s'inscrire dans la durée.

Performant au Borussia Dortmund, puis à l’Inter la saison dernière, Achraf Hakimi est l’une des belles pioches du PSG. Arrivé au milieu des Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma, le latéral droit a été la recrue estivale la plus chère, 66,5M€. Très vite, le joueur formé au Real Madrid s’est installé dans le onze de départ de Mauricio Pochettino et a réalisé de bonnes parties sous le maillot du PSG. Lié au club de la capitale jusqu’en 2026, Hakimi est heureux en France et épanoui au sein du groupe parisien.

« Je me sens heureux ici »