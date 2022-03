Foot - Mercato

Mercato : Ferreira Carrasco se prononce sur son avenir !

Publié le 7 mars 2022 à 12h25 par La rédaction mis à jour le 7 mars 2022 à 12h26

Joueur clé de l’Atlético de Madrid, Yannick Ferreira Carrasco aurait pu quitter l’Espagne cet hiver. Mais le Belge a expliqué qu’il souhaitait continuer son aventure avec les Colchoneros.