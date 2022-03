Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dortmund fait une grosse mise au point pour Haaland !

Publié le 7 mars 2022 à 12h15 par T.M.

Alors qu’il a dernièrement annoncé qu’Erling Braut Haaland avait rencontré Xavi et Jordi Cruyff à Munich, le Borussia Dortmund s’est expliqué à ce propos.

Le feuilleton Erling Braut Haaland suscite de nombreuses rumeurs. L’avenir du joueur du Borussia Dortmund, courtisé par le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, fait énormément parler et dernièrement, il était expliqué que le Norvégien avait rencontré Xavi et Jordi Cruyff à Munich. Alors que l’entraîneur du FC Barcelone n’avait pas démenti cela, Joan Laporta a en revanche lui était plus clair sur ce dossier Haaland, assurant : « Au Barça, nous ne négocions pas avec le joueur, quand nous devrons négocier, nous le ferons avec le Borussia Dortmund si les circonstances se présentent. Xavi n'a pas démenti ? Eh bien, je le nie catégoriquement ».

« Ce n’est pas inhabituel d’avoir une seconde opinion »