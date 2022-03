Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar déjà fixé pour Erling Haaland ?

Publié le 7 mars 2022 à 9h45 par La rédaction mis à jour le 7 mars 2022 à 9h47

Malgré les intérêts de plusieurs écuries européennes dont celui du PSG, Erling Haaland devrait trancher entre le Real Madrid et Manchester City, les deux clubs les mieux avancés dans ce dossier.

La saison du PSG arrive à un tournant. Mercredi, les hommes de Mauricio Pochettino disputeront leur 8ème de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Une rencontre qui pourrait impacter sur l’avenir de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant du PSG a un accord de principe avec le club madrilène. C’est là qu’Erling Haaland entre en scène. D’après nos informations, le Norvégien est la priorité de Leonardo pour succéder à Kylian Mbappé. Mais l’attaquant de Dortmund n’aura pas que le PSG comme option.

Un duel Real Madrid-Manchester City pour Haaland ?