Mercato - PSG : Guardiola prévient Leonardo pour la succession de Mbappé !

Publié le 7 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Pourtant dans le viseur du PSG pour l’après-Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland pourrait bien finir à Manchester City alors que Pep Guardiola a assuré être déterminé à recruter un nouvel attaquant.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en août dernier, le PSG semble préparer la succession de Kylian Mbappé et ce, bien que le directeur sportif Leonardo ait clairement fait savoir la semaine dernière ne pas jeter l’éponge quant à une éventuelle prolongation de contrat du numéro 7 du PSG. Et selon nos informations, Erling Braut Haaland est l’option numéro une des dirigeants du PSG pour oublier Mbappé. Néanmoins, The Daily Telegraph a assuré que Manchester City ferait du buteur du Borussia Dortmund une priorité pour le prochain mercato. Et ce n’est pas le coach Pep Guardiola qui affirmera le contraire.

« Le club a besoin d'un attaquant »