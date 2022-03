Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Kamara, c'est terminé !

Publié le 7 mars 2022 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara semble plus que jamais sur le départ. Et le joueur formé à l'OM ne manque pas d'opportunités.

C'est le dossier sensible de l'OM. En effet, le contrat de Boubacar Kamara s'achève en juin prochain, et Pablo Longoria ne se montrait pas vraiment rassurant ces derniers jours. « J’assume mes responsabilités, ça fait un an et demi que je suis ici. Perdre un joueur en fin de contrat, surtout l’un de tes meilleurs et l’une des meilleures valeurs de l’effectif est toujours un échec », assurait le président de l'OM à La Provence . Et vu d'Angleterre, le départ de Boubacar Kamara semble inévitable.

Kamara est très convoité en Premier League