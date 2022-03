Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La date est déjà fixée pour le départ d’Eden Hazard !

Publié le 7 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Constamment pointé du doigt depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard devrait rester jusqu’au terme de son contrat au sein du club merengue avant de partir.

À l’été 2019, le Real Madrid n’avait pas hésité à casser sa tirelire et à miser 115M€ pour recruter Eden Hazard en provenance de Chelsea pour assurer la succession de Cristiano Ronaldo. Mais entre pépins physiques à répétition et les polémiques liées à sa prise de poids, le milieu offensif belge n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau avec le Real Madrid, et l’idée d’un départ est donc régulièrement avancée par la presse espagnole. Toutefois, le clan Hazard a les idées claires quant à son avenir au Real Madrid…

« Il attendra la fin de son contrat »