Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland dicté par Karim Benzema ?

Publié le 7 mars 2022 à 10h45 par La rédaction

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG cible Erling Haaland en priorité. Mais à ce jour, le Real Madrid et Manchester City auraient de l’avance dans ce dossier. Les Skyblues pourraient profiter de l’encombrement dans l’attaque madrilène pour attirer le Norvégien.

Le mercato estival approche et le PSG commence à avancer ses pions. Comme annoncé en exclusivité par Le 10 Sport, la priorité de Leonardo pour succéder à Kylian Mbappé se nomme Erling Haaland. L’attaquant de Dortmund souhaiterait quitter le club de la Ruhr et il aura le choix du roi pour son avenir. Le Real Madrid, Manchester City, Barcelone, le Bayern… Toute l’Europe se l’arrache. Mais deux clubs semblent mener la danse.

Manchester City va mettre la pression sur le Real Madrid