Mercato - Real Madrid : Cette grosse confidence en interne sur l’arrivée de Camavinga !

Publié le 7 mars 2022 à 9h00 par T.M.

Au Real Madrid, le temps de jeu d’Eduardo Camavinga reste encore un peu limité. Toutefois, ce n’est pas pour autant que les Merengue regrettent leur investissement.

Grand espoir du football français, Eduardo Camavinga a pris son envol lors du dernier mercato estival. Après avoir explosé sous le maillot de Rennes, l’international tricolore était courtisé par le PSG ou encore Manchester United. Mais c’est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise, s’offrant ainsi Camavinga, moyennant environ 31M€. Le milieu de terrain de 19 ans est donc aujourd’hui un joueur de Carlo Ancelotti, qui l’utilise avec parcimonie. Depuis le début de la saison, Eduardo Camavinga a joué 25 matchs avec la Casa Blanca pour un temps de jeu toutefois assez faible.

Transfert validé !