Mercato - Barcelone : Ce crack de Xavi pourrait prendre une décision fracassante !

Publié le 7 mars 2022 à 7h30 par P.L.

Alors que le dossier Ronald Araujo est considéré comme une priorité, le FC Barcelone peinerait à trouver un accord pour sa prolongation. A tel point que le crack catalan pourrait envisager de partir.

Alors que le FC Barcelone traverse l’une des périodes les plus délicates de son histoire, Joan Laporta a donné à la jeunesse une place importante dans son projet sportif. De ce fait, le président blaugrana aurait fait de la prolongation de Ronald Araujo l’une de ses priorités, après avoir déjà étendu les bails d’Ansu Fati et de Pedri plus tôt dans la saison. Toutefois, le FC Barcelone peinerait à trouver un accord avec le défenseur central pour allonger son engagement. Et malheureusement pour le Barça, Ronald Araujo ne serait pas totalement opposé à un départ aujourd'hui.

Ronald Araujo prêt à envisager un départ du Barça ?