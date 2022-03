Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar était prêt à rejoindre… le Real Madrid !

Publié le 7 mars 2022 à 5h30 par T.M.

Si Neymar est aujourd’hui toujours un joueur du PSG, il y a quelques saisons, le Brésilien a cherché à s’en aller. Et le Real Madrid était l’une de ses priorités.

La situation a bien changé concernant Neymar au PSG. Aujourd’hui, le Brésilien est épanoui dans la capitale française et c’est pour cela qu’il a prolongé jusqu’en 2025. Toutefois, il y a quelques mois, cela était totalement différent, à tel point que Neymar était décidé à faire ses valises. En 2019, l’ancien joueur du FC Barcelone a tout fait pour retourner en Catalogne. Finalement, cela ne s’est pas fait, au même titre qu’un transfert au Real Madrid.

Neymar voulait le Real Madrid