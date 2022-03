Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un avertissement pour son avenir !

Publié le 6 mars 2022 à 4h30 par T.M.

Dernièrement, Neymar avait ouvert la porte à une arrivée en MLS pour son avenir. Suite à cette sortie, Rivaldo a tenu à prévenir le joueur du PSG.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG tout en disposant d’une année supplémentaire en option, Neymar ne devrait pas quitter la capitale française de sitôt. Pour autant, le Brésilien penserait déjà à son avenir et il y a quelques jours, il s’était dit intéressé par une arrivée en MLS pour terminer sa carrière. « Je veux vraiment jouer aux États-Unis, au moins une saison. Et au Brésil, je ne sais pas, parfois je veux, parfois je ne sais pas. Pourquoi les Etats-Unis ? D'abord parce que le championnat là-bas est court, donc tu as trois ou quatre mois de vacances », avait lâché Neymar.

« Pas des vacances anticipées »