Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos proche d'un départ en MLS ? La réponse

Publié le 5 mars 2022 à 11h45 par D.M.

Malgré ses difficultés au PSG et ses blessures à répétition, les Los Angeles Galaxy auraient récemment contacté Sergio Ramos afin d'évoquer une arrivée en MLS. Mais pour l'heure, il n'y aurait aucune négociation concrète entre les deux parties.

Arrivé au PSG pour apporter son leadership et son expérience, Sergio Ramos n’a pu montrer l’étendue de son talent dans la capitale en raison de douleurs persistantes au mollet. Sa dernière apparition sous le maillot parisien remonte au 23 janvier lors d’une rencontre face au Stade de Reims. Son forfait pour le choc face au Real Madrid devrait être acté dans les prochains jours. En interne, les premiers doutes sont entendus comme le laisse transparaitre la dernière déclaration de Leonardo sur le sujet. « Malheureusement, il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait. C’est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu’il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n’est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d’être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n’est pas finie » a confié le directeur sportif du PSG à L’Equipe .

Aucune négociation entre Sergio Ramos et les Los Angeles Galaxy