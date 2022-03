Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar a fait passer un énorme message en privé !

Publié le 5 mars 2022 à 11h10 par B.C.

De retour de blessure, Neymar aurait impressionné le PSG durant sa convalescence et se montre déterminé en interne.

Une nouvelle fois, la saison de Neymar a été perturbée par une blessure importante. Le 28 novembre dernier, l'attaquant brésilien sortait sur blessure lors de la rencontre opposant l’ASSE au PSG (1-3) après avoir été touché à la cheville gauche, l’éloignant des terrains presque trois mois. Neymar a fait son retour à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid et espère désormais marquer les esprits lors de cette seconde partie de saison. En interne, l’international auriverde impressionnerait déjà.

Neymar est déterminé