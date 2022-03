Foot - PSG

PSG - Polémique : Arbitre, insultes… L’énorme mise au point de Verratti !

Publié le 4 mars 2022 à 21h45 par T.M.

Sanctionné suite à son énorme coup de gueule contre l’arbitrage, Marco Verratti a souhaité s’exprimer concernant sa relation avec les arbitres.

Suite à la rencontre face au FC Nantes et la défaite du PSG, Marco Verratti s’était lâché et avait dit ce qu’il avait sur le coeur. Ayant l’arbitrage dans le collimateur, l’Italien avait alors poussé un énorme coup de gueule. Une sortie qui a d’ailleurs valu des problèmes à Verratti. En effet, la commission de discipline de la LFP a sévi et le joueur de Mauricio Pochettino a été sanctionné de deux matchs de suspension, dont un avec sursis.

« Je n’ai rien contre eux »