Foot - PSG

PSG - Malaise : Le verdict est tombé pour Verratti

Publié le 2 mars 2022 à 22h47 par La rédaction

Convoqué par la Commission de discipline de la LFP pour ses propos contre l'arbitrage après la défaite du PSG à Nantes (1-3), Marco Verratti a écopé de deux matches de suspension, dont un avec sursis.