PSG - Malaise : Messi pousse un énorme coup de gueule dans le vestiaire !

Publié le 1 mars 2022 à 9h15 par B.C.

Irrégulier depuis le début de la saison, Lionel Messi s’est attiré les critiques, notamment après le choc contre le Real Madrid. Un traitement médiatique qui ferait bondir l’Argentin.

Après avoir marqué l’histoire du football sous le maillot du FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint le PSG lors du dernier mercato estival. Les attentes étaient logiquement très élevées envers l’Argentin de 34 ans, qui peine pourtant à faire l’unanimité plus de six mois après son arrivée dans la capitale française. Avec 7 buts et 11 passes décisives en 23 apparitions, Lionel Messi suscite de nombreuses critiques, et sa performance face au Real Madrid a notamment été pointée du doigt par les observateurs, un traitement injuste aux yeux de certains. En interne, Messi et son entourage seraient d’ailleurs furieux.

Messi ne digère pas les critiques