Foot - PSG

PSG - Malaise : La grande annonce du clan Neymar !

Publié le 1 mars 2022 à 9h10 par A.D.

De retour après une énième blessure au mollet, Neymar se sentirait bien et serait prêt à en découdre lors de la deuxième partie de saison. Selon l'entourage de la star du PSG, il devrait bientôt retrouver la pleine possession de ses moyens.

Alors qu'il semblait avoir laissé ses problèmes de blessures derrière lui, Neymar a rechuté dernièrement. Touché une nouvelle fois à la cheville, la star brésilienne aurait pu manquer le choc face au Real Madrid au Parc des Princes. Toutefois, il est revenu à temps et est entré en jeu en deuxième mi-temps pour aider ses partenaires. D'ailleurs, c'est Neymar qui a transmis le ballon à Kylian Mbappé, avant qu'il n'inscrive un but venu d'ailleurs. Alors qu'il a pu enchainer face à Nantes et à l'ASSE, le numéro 10 se sentirait de mieux en mieux. A tel point qu'il aurait fait savoir à ses proches qu'il était à « 100% » pour la deuxième partie de saison selon Le Parisien .

«Il va lui falloir un peu de temps, mais il va se rapprocher de son meilleur niveau»