Foot - PSG

PSG : Le coup de gueule de Zoumana Camara contre ses titis !

Publié le 2 mars 2022 à 9h40 par La rédaction

Malgré la qualification des jeunes du PSG en Youth League contre le FC Séville mardi, Zoumana Camara n’a pas apprécié l’attitude de ses joueurs et l’a fait savoir.