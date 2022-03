Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino annonce la couleur pour Sergio Ramos !

Publié le 4 mars 2022 à 13h45 par G.d.S.S. mis à jour le 4 mars 2022 à 13h46

À l’approche du 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSG, Mauricio Pochettino a fait le point sur l’état physique de Sergio Ramos et semblen se montrer pessimiste sur sa présence à Bernabeu.

Mercredi prochain, le PSG ira défier le Real Madrid à Santiago Bernabeu en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (1-0 à l’aller). Une affiche forcément spéciale pour Sergio Ramos, qui a porté les couleurs du club merengue pendant 17 ans jusqu’au terme de son contrat en juin dernier, et son arrivée au libre au PSG. Sauf que Ramos enchaine les pépins physiques depuis son transfert (5 matchs disputés cette saison), et il pourrait d’ailleurs rater le match retour en Espagne.

Pochettino botte en touche pour Ramos