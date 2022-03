Foot - PSG

PSG - Malaise : Face aux critiques, le PSG se mobilise pour Lionel Messi !

Publié le 3 mars 2022 à 18h30 par Arthur Montagne

Sous le feu des critiques depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Lionel Messi peut toutefois compter sur le soutien de ses coéquipiers, à l'image de Marquinhos, mais également de sa direction avec Leonardo

L'opportunité était trop belle. L'été dernier, le PSG a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone arrivait à échéance. En proie à de graves problèmes économiques, le club blaugrana n'a pas été en mesure de conserver sa star ce qui a poussé l'international argentin à trouver une porte de sortie. Et rapidement, le PSG s'est présenté comme la meilleure option. Toutefois, l'adaptation est plus difficile que prévue pour Lionel Messi qui quitte la Liga et le FC Barcelone pour la première fois de sa carrière. Auteur de sept buts en six mois, l'ancien numéro 10 du Barça est loin de son rendement habituel, mais il semble toutefois monter en puissance comme en témoigne notamment sa prestation contre l'ASSE (3-1) et ses deux passes décisives délivrées pour Kylian Mbappé. Par conséquent, au PSG on se mobilise pour défendre Lionel Messi.

Le PSG monte au créneau pour Messi