PSG - Malaise : Mbappé envoie un énorme message à Messi !

Publié le 28 février 2022 à 4h15 par A.M.

Après la victoire contre l'ASSE (3-1), Kylian Mbappé a rendu un vibrant hommage à Lionel Messi, auteur de deux passes décisives.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi peine à convaincre et se retrouve souvent sous le feu des critiques. Cependant, depuis quelques matches, La Pulga semble monter en puissance comme en témoignent ses deux passes décisives pour Kylian Mbappé contre l'ASSE samedi soir (3-1). Après la rencontre, l'international français est d'ailleurs monté au créneau pour Lionel Messi.

Mbappé s'enflamme pour Messi