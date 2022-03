Foot - PSG

PSG - Clash : Leonardo tacle sèchement Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 3 mars 2022 à 10h10 par G.d.S.S.

Alors que Zlatan Ibrahimovic n’a pas manqué de critiquer le manque d’autorité au sein du PSG, Leonardo s’est accordé un droit de réponse pour le moins directe envers le buteur suédois du Milan AC et lâche une grosse confidence à son sujet.

Dans son nouvel ouvrage intitulé Adrénaline. Mes histoires inédites et sorti l’hiver dernier, Zlatan Ibrahimovic n’avait pas hésité à charger le PSG, dont il a été la grande star à l’aube du projet entre 2012 et 2016, en pointant du doigt le manque de discipline au club : « Si j'étais là, tout le monde serait toujours sur le grill. Parce que si je te paie et que tu ne me rends pas le maximum, tu ne peux pas rester. Ça, c'est la discipline », avait notamment lâché Ibrahimovic. Des critiques qui n’ont pas vraiment été digérées par le PSG, et plus particulièrement son directeur sportif, Leonardo…

« J’attends encore son interview pour remercier le PSG… »