PSG - Malaise : Après Leonardo, une autre figure forte du PSG intervient pour Messi !

Publié le 4 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Régulièrement pointé du doigt pour ses prestations avec le PSG cette saison, Lionel Messi a reçu coup sur coup le soutien du directeur sportif Leonardo et de son capitaine Marquinhos.

« C'est un génie. Il fait grandir les autres. Discuter Messi, c'est discuter le football. Il a paru affecté par les critiques ? Si un mec comme lui est affecté, put..., chapeau ! Il a eu l'humilité d'arriver ici, après tout ce qu'il a vécu, ce qu'il représente ». À l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe , Leonardo s’est confié sur les débuts poussifs de Lionel Messi et son impact dans le jeu qui ne se montre grandissant que ces derniers temps, en atteste sa prestation face à l’ASSE samedi dernier (4-1). Capitaine du PSG, Marquinhos a profité de sa proximité aux côtés de Lionel Messi au quotidien lors des séances d’entraînement afin de faire un point sur le cas Messi qui fait couler beaucoup d’encre dans la presse.

« Je le sens très bien en ce moment, il est content à l’entraînement »