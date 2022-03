Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos envoie un énorme message à Messi !

Publié le 3 mars 2022 à 17h45 par A.M.

Alors qu'il semble en difficultés depuis le début de saison, Lionel Messi peut toutefois compter sur le soutien de Marquinhos.

L'été dernier, le PSG a réussi à convaincre Lionel Messi de signer. Il faut dire que son contrat au FC Barcelone s'achevait en juin dernier et le club blaugrana n'a pas été en mesure de le conserver. Une opportunité que le PSG n'a donc pas laissé filer, mais depuis le début de saison, La Pulga peine à convaincre par ses prestations bien qu'il semble monter en puissance. C'est d'ailleurs ce que Marquinhos tient à souligner. Le défenseur brésilien monte effectivement au créneau pour Lionel Messi.

«On essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles»