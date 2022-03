Foot - PSG

PSG - Polémique : Icardi, Wanda Nara… La grosse mise au point de Leonardo !

Publié le 3 mars 2022 à 12h10 par T.M.

Il y a quelques semaines, le feuilleton Mauro Icardi-Wanda Nara avait fait énormément parler au PSG. Un sujet sur lequel est revenu Leonardo.

Cette saison, au PSG, Mauro Icardi a davantage fait parler de lui en dehors des terrains que sur. Alors que l’Argentin n’entre plus vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino, le couple qu’il forme avec Wanda Nara s’est retrouvé au centre de toutes les attentions. Entre les accusations d’infidélité d’Icardi, les rumeurs de séparation et les jours de repos accordés à l’ancien de l’Inter Milan, cette affaire n’a pas manqué de faire réagir. Mais aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne comme l’a fait savoir Leonardo.

« On a réglé ces histoires en interne »