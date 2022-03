Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo monte au créneau pour Neymar !

Publié le 3 mars 2022 à 11h10 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo a profité d’une sortie médiatique afin de tirer son chapeau à Neymar concernant son état d’esprit positif quant à son retour à la compétition lors de ces dernières semaines.

Le 28 novembre dernier, Neymar sortait sur blessure à la toute fin de la rencontre opposant l’ASSE au PSG (1-3) à Geoffroy Guichard en raison d’une nouvelle blessure contractée à son pied et plus particulièrement à la cheville. Avant son entrée en jeu lors de la réception du Real Madrid pour le 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions le 15 février dernier, le numéro 10 du PSG n’avait plus foulé une seule pelouse. Depuis, Neymar a été titularisé à deux reprises et a trouvé le chemin des filets lors de la victoire du FC Nantes à la Beaujoire le 19 février dernier (3-1). Et alors que le clan Neymar a fait savoir au Parisien qu’il allait lui falloir « un peu de temps » , mais qu’il allait se rapprocher « de son meilleur niveau » , Leonardo est monté au créneau sur le sujet en soulignant le changement drastique d’état d’esprit de Neymar.

«Le Neymar qu’on voit ces derniers temps se comporte d’une telle manière qu’il n’y a rien à redire»