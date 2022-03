Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette ambition d’Ancelotti qui peut tout changer pour Pochettino !

Publié le 6 mars 2022 à 15h15 par Th.B.

Dans le viseur de Manchester United, club également convoité par Mauricio Pochettino après son potentiel départ du PSG, Carlo Ancelotti semblerait particulièrement emballé par l’idée de prendre la suite de Ralf Rangnick.

Et si Mauricio Pochettino était remercié à l’issue de la saison, soit une année avant l’expiration de son contrat au PSG ? Alors que son cas est discuté depuis l’automne dernier comme le10sport.com vous l’a révélé le 9 novembre 2021. Et après ? Selon le journaliste Julien Laurens, le rêve de Pochettino serait de s’asseoir sur le banc de Manchester United. Cependant, prendre la succession de Carlo Ancelotti au Real Madrid serait également une possibilité d’après ESPN entre autres. En parallèle, Ancelotti aurait été approché par Manchester United !

Ancelotti aurait l’ambition d’entraîner Manchester United