Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola met la pression à Leonardo pour Haaland !

Publié le 6 mars 2022 à 14h45 par Th.B.

Certes, le PSG a des vues sur Erling Braut Haaland. Cependant, Pep Guardiola n’a pas caché sa détermination à recruter un attaquant de classe mondiale en conférence de presse alors que le nom d’Haaland revient avec insistance du côté des Skyblues.

Et si le successeur de Kylian Mbappé se nommait… Erling Braut Haaland ? Le10sport.com vous a révélé en exclusivité en août dernier que l’option privilégiée par les dirigeants du PSG afin d’oublier Mbappé se nommait Haaland. D’ailleurs, la clause libératoire fixée à 75M€ sera effective à compter du 31 mai prochain selon The Transfer Window Podcast . Cependant, après avoir raté le coche avec Harry Kane lors du dernier mercato estival, le Manchester City de Pep Guardiola semblerait être plus déterminé que jamais à recruter un attaquant à la prochaine intersaison. Et selon The Daily Telegraph , l’heureux élu devrait être le buteur du Borussia Dortmund.

Guardiola confirme que City «a besoin d'un attaquant, sans aucun doute»