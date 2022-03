Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point d'Ancelotti sur la situation de Camavinga !

Publié le 7 mars 2022 à 1h00 par La rédaction

Titulaire face à la Real Sociedad, Eduardo Camavinga a montré toute l’étendue de son talent en inscrivant un but somptueux, ce qui n’a pas manqué de faire réagir son entraineur. En effet, Carlo Ancelotti a envoyé un message fort à son milieu de terrain, qui est dans une situation incertain au Real Madrid actuellement.

Arrivé au Real Madrid à l’intersaison 2021 en provenance de Stade Rennais, Eduardo Camavinga a réussi à entrer dans la rotation des Merengue . S’il n’est pas un titulaire indiscutable, le milieu de terrain de 29 ans est apparu à 25 reprises, dont 10 titularisations. Aligné face à la Real Sociedad en lieu et place de Toni Kroos, l’international français a disputé l’intégralité du match, et en a profité pour inscrire un magnifique but. Après la rencontre, son entraineur Carlo Ancelotti a tenu à s’exprimer au sujet de Camavinga, qui serait actuellement dans une situation incertaine au Real Madrid.

«Son football est un football de qualités et d'énergie»