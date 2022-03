Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid entre en scène pour Paulo Dybala !

Publié le 6 mars 2022 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala serait dans le viseur du FC Barcelone. Et le club emmené par Xavi devrait se frotter au Real Madrid pour le joyau argentin.

Depuis son retour au FC Barcelone, Xavi a frappé très fort sur le marché. En effet, le nouveau coach du FC Barcelone s'est offert les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes, Xavi aurait déjà la tête à la prochaine fenêtre de transferts. A la peine sur le plan financier, le technicien du Barça serait à l'affût de la moindre opportunité à 0€. Et sachant que Paulo Dybala sera en fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Xavi serait donc à l'affût sur ce dossier, prêt à le recruter librement et gratuitement s'il ne prolonge pas. Toutefois, l'ancien d'Al-Sadd devrait faire face au Real Madrid.

Le Real Madrid est entré dans la danse pour Paulo Dybala