Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta fait face à une énorme concurrence pour Dybala !

Publié le 6 mars 2022 à 14h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin, Paulo Dybala est dans les petits papiers du FC Barcelone. L’Argentin attiserait aussi les convoitises de nombreux clubs européens.

A l’affût de tous les bons coups à 0€ sur le marché des transferts, Joan Laporta a ciblé Paulo Dybala. Libre de tout contrat dès le 30 juin prochain, l’Argentin n’a toujours pas prolongé avec la Juventus et les négociations semblent patiner. Annoncé depuis un moment dans le viseur du club catalan, Dybala pourrait enfin poser pied en Catalogne. Encore faut-il que le FC Barcelone soit plus convaincant que toutes les autres écuries intéressées…

Paulo Dybala a la cote