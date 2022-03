Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé... C'est du jamais vu à Paris !

Publié le 6 mars 2022 à 16h30 par Dan Marciano

L'arrivée de Lionel Messi a permis au PSG d'accroître ses revenus et de chercher un nouveau public. Au niveau marketing, le transfert de l'international argentin est déjà une réussite.

L’été 2021 restera longtemps dans l’esprit des supporters parisiens. Le PSG avait réalisé un recrutement XXL, s’attachant les services de joueurs de classe mondiale comme Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et bien sûr Lionel Messi. Pour s’offrir l’ancienne star du FC Barcelone, le club parisien n’a pas lésiné sur les moyens. Arrivée libre, la Pulga touche un salaire annuel de 40M€ au PSG. Une somme considérable pour la formation française, qui espérait un énorme retour sur investissement. Et les premiers résultats se font ressentir dans la capitale. Même si ses prestations depuis le début de la saison restent assez décevantes, Lionel Messi a permis au PSG de passer un cap dans le domaine du marketing. Responsable de ce secteur au sein du club de la capitale, Marc Armstrong a annoncé que les ventes de maillot étaient en hausse : « Oui, la demande a augmenté entre 30 et 40% et ce qui peut vraiment l'arrêter, c'est l'offre ». Grâce à sa nouvelle tête d'affiche, la formation ne cesse de battre des records.

« Messi nous a mis à un autre niveau »

« Tout d'abord, le club a déjà connu une énorme transformation en termes commerciaux au cours des dix dernières années. La croissance pendant cette période a été énorme, il y avait déjà de grands joueurs dans l'équipe avant Messi : Neymar, Mbappé, Di Maria, Marquinhos, etc. Nous avons eu un été brillant avec Ramos, Donnnarumma, Hakimi ou Wijnaldum, mais il est clair que Messi nous a mis à un autre niveau parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut signer un joueur comme lui, un joueur avec six Ballon d'Or, maintenant sept, et il est clair qu'il a un impact très fort sur tous les départements du club : sponsors, merchandising, billetterie, espaces VIP.... Il n'y a plus de billets à chaque match, avec un revenu record parmi les clubs européens par siège, avec huit fois plus de fans sans billets ou VIP, il est donc clair que c'est un tournant (…) Quand un joueur comme lui, après 20 ans dans un club, décide de partir, c'est un événement incroyable. Nous étions en train de conclure une affaire avec une crypto-monnaie avant de signer Messi et dans les semaines qui ont suivi, le prix est monté en flèche parce que les gens ont montré plus d'intérêt à monter à bord. Nous avons donc constaté une croissance dans des domaines où nous pouvions obtenir des contrats de 3 à 5 millions d'euros et où nous en obtenons maintenant de 5 à 8, l'impact est donc considérable » a confié Marc Armstrong dans un entretien accordé à Marca .

Mbappé, au même niveau que Messi et Ronaldo