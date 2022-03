Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar pourrait prendre une décision radicale avec Sergio Ramos !

Publié le 6 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il reste bloqué à l’infirmerie et peine à se remettre physiquement depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Sergio Ramos pourrait finalement repartir dès la fin de saison…

Récemment interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , Leonardo se confiait sur le calvaire de Sergio Ramos (35 ans) qui n’a disputé que 5 matchs depuis sa signature au PSG l’été dernier, et le directeur sportif parisien n’excluait pas une fin de carrière anticipée pour le défenseur espagnol : « Malheureusement, il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait. C’est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu’il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous », indiquait Leonardo. Mais le PSG pourrait finalement régler le cas Ramos d’une autre manière.

Ramos sur le départ l’été prochain ?

Le journaliste Fabrizio Romano a indiqué que pour l’instant, les dirigeants du PSG maintenaient leur confiance envers Sergio Ramos et conservent l’espoir de le voir retrouver son niveau, mais ils n’écartent pas pour autant l’idée d’un départ en fin de saison pour l’ancien joueur emblématique du Real Madrid. Pour rappel, Sergio Ramos susciterait déjà de l’intérêt en MLS vu la tournure de son expérience au PSG. Affaire à suivre…