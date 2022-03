Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate pour le contrat légendaire de Kylian Mbappé !

Publié le 6 mars 2022 à 15h10 par Th.B.

Bien que le directeur sportif Leonardo ait affirmé le contraire, un contrat ayant une valeur de 200M€ aurait bel et bien été proposé au clan Kylian Mbappé selon la presse anglaise…

Comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, le PSG comptait déjà contre-attaquer après l’offensive du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé en formulant une offre qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés du Paris Saint-Germain, devant Lionel Messi et derrière Neymar. Depuis, les choses semblent avoir évoluées et à quelques mois de l’expiration du contrat de Mbappé, Le Parisien a dévoilé ces derniers jours qu’une offre de deux saisons avec un salaire annuel de 50M€ assorti d'une prime de 100M€ auraient été proposés au clan Mbappé par le Qatar. Une proposition que le directeur sportif Leonardo a réfuté.

Le PSG aurait bien dégainé une offre à 200M€ pour Mbappé !