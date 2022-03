Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Macron et Sarkozy sortent le grand jeu pour Mbappé !

Publié le 6 mars 2022 à 16h10 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé est au coeur des discussions en coulisse pour une prolongation de contrat, cette opération deviendrait bel et bien une affaire d’état puisque le président Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy seraient sur le coup.

D’ici la fin de la saison et de ce fait, l’expiration du contrat de Kylian Mbappé, le PSG serait susceptible d’arriver à ses fins, à savoir prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de son si précieux numéro 7. En effet, comme le directeur sportif Leonardo l’a souligné à L’Équipe cette semaine, ni lui ni les hauts représentants du PSG ne compteraient jeter l’éponge quant à l’éventuelle prolongation de contrat de Mbappé. Et du côté du clan Mbappé, comme le10sport.com, on songe également à apposer sa signature sur le contrat offert par le PSG et particulièrement sa mère Fayza Lamari.

Macron et Sarkozy s’uniraient pour la prolongation de Mbappé !