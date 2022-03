Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien crack d'Ancelotti ne regrette pas son départ !

Joueur d’Arsenal depuis l’été dernier, Martin Odegaard est revenu sur son choix et sur son état d’esprit depuis qu’il est définitivement installé dans le Nord de Londres.

Depuis l’été dernier, Martin Odegaard n’est plus un joueur du Real Madrid. Même s’il n’a porté le maillot du club madrilène qu’à 15 reprises, le Norvégien a été lié à la Maison Blanche de 2015 à 2021. Odegaard a enchaîné les prêts sans jamais être considéré comme une option crédible par le Real Madrid. Finalement, l’ancien de la Real Sociedad a trouvé son bonheur à Arsenal, un club qui, pour le moment, lui va à merveille.

« Ils m'ont donné la paix et la stabilité pour m'installer quelque part »