Mercato : Barcelone, Real Madrid... Une bataille colossale pour cette star ?

Publié le 6 mars 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala aurait alerté le FC Barcelone et le Real Madrid, mais ce n'est pas tout. En effet, le joyau argentin serait également dans le viseur de l'Atlético de Madrid, de l'Inter, de Tottenham, du Milan AC et du Betis. On devrait donc assister à une bataille royale pour le recrutement de Paulo Dybala cet été.

Alors que le FC Barcelone est totalement passé à côté de son début de saison, Joan Laporta a décidé de se passer des services de Ronald Koeman et de le remplacer par Xavi. Pour donner les moyens à son nouvel entraineur de remplir ses objectifs, à savoir redorer le blason du Barça, le président catalan s'est activé pour renforcer son effectif. En effet, Xavi a pu enregistrer quatre arrivées depuis son retour au Camp Nou : Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Conscient que le FC Barcelone est en grande difficulté sur le plan financier, le coach espagnol voudrait tout de même frapper fort lors du prochain mercato estival. Et pour exaucer son souhait, Xavi compterait boucler des coups à 0€. Dans cette optique, l'ancien capitaine du Barça aurait identifié plusieurs profils en fin de contrat le 30 juin, dont celui de Paulo Dybala. Toutefois, Xavi serait soumis à une concurrence colossale sur ce dossier.

Le Real Madrid entre dans la danse pour Paulo Dybala

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , l'Atlético et l'Inter seraient également dans le coup pour Paulo Dybala. A l'instar du Barça, les Colchoneros et les Nerazzurri auraient également manifesté leur intérêt pour le numéro 10 de la Juventus et se seraient renseignés auprès de Jorge Antun l'agent du joueur. Toujours selon le média italien, Tottenham aurait également coché le nom de Paulo Dybala en vue de l'été 2022. Et pour ne pas arranger les affaires du FC Barcelone, l'Inter serait déjà passé à l'offensive pour le joyau argentin. En effet, les Milanais auraient proposé un contrat de cinq saisons à hauteur de 7,5M€ à Paulo Dybala. Toujours à Milan, mais côté Rossoneri , Paolo Maldini en pincerait aussi pour Paulo Dybala d'après La Repubblica . Et en Espagne, le Betis aurait, comme l'Inter formulé une offre au Turinois.

Une bataille à sept pour Paulo Dybala ?