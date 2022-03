Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déterminé pour Ousmane Dembélé !

Publié le 6 mars 2022 à 15h45 par D.M.

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal, Ousmane Dembélé aurait été approché par le PSG. Malgré les nombreuses blessures du joueur, le club parisien serait prêt à le recruter.

La situation s’est tendue pour Ousmane Dembélé en janvier dernier. Le joueur, qui a refusé la dernière offre de prolongation transmise par ses dirigeants, a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal. Le PSG et Chelsea se sont positionnés, mais Dembélé est finalement resté en Catalogne. Pour le sanctionner, les responsables du FC Barcelone, à commencer par Joan Laporta, auraient envisagé de le laisser en tribune pour le reste de la saison. Mais c’était sans compter sur l’intervention de Xavi.

« Le PSG et Chelsea ne s'inquiètent pas de toutes ses blessures »