Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une nouvelle inquiétante pour Dembélé !

Publié le 6 mars 2022 à 12h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé pourrait toutefois prolonger son contrat au FC Barcelone malgré les relations tendues avec la direction catalane.

L'avenir d'Ousmane Dembélé est un sujet sensible au FC Barcelone. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et l'international français a refusé une offre de prolongation tout en écartant l'hypothèse d'un transfert cet hiver, renforçant l'idée d'un départ libre à l'issue de la saison. Très agacé, Joan Laporta souhaitait ainsi initialement écarter Ousmane Dembélé du groupe en le laissant en tribunes jusqu'à son départ en fin de saison. Mais Xavi, qui apprécie grandement l'ancien Rennais, en a décidé autrement.

Une prolongation de Dembélé n'est pas à exclure