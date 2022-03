Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le vestiaire prend position pour l'avenir de Sampaoli !

Publié le 7 mars 2022 à 11h30 par Dan Marciano

Malgré la nouvelle défaite de l'OM en championnat, le vestiaire marseillais continue d'apporter son soutien à Jorge Sampaoli, sous le feu des critiques ces dernières semaines.

Qu’il semble loin le temps où Jorge Sampaoli faisait l’unanimité à Marseille. Arrivé en mars 2021 à l’OM, le technicien argentin connaît sa première période de turbulences en France. Son équipe reste sur trois matches sans victoire en championnat, dont une défaite face à l’AS Monaco ce dimanche (0-1). A la fin de cette rencontre, les supporters présents au Vélodrome ont conspué les joueurs. Et ce n’est pas la qualification de l’OM pour les huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence qui calmeront les fans marseillais. Le groupe de supporters, les Dodger’s, ont d’ailleurs publié un communiqué pour exprimer leur agacement face à certains choix de Sampaoli: « Les déclarations d’amour de l’époque ont tendance à perdre de leur superbe. En cause, les changements incessants de la part de l’Argentin d’un match à l’autre, quel que soit le résultat ». La gestion des cas Steve Mandanda et Arkadiusz Milik est également au centre des reproches. Malgré ces critiques, Pablo Longoria continue d’apporter son soutien au technicien argentin. « Quand je construis un projet, je ne le fais pas pour changer d’idée un an plus tard. Ce qu’il faut, c’est donner de la continuité au projet. Pas seulement parce que je suis sûr qu’on va retrouver de la stabilité et faire le jeu qu’on sait faire. Mon intention, c’est donner de la continuité » a confié le président de l’OM lors d’un entretien accordé à La Provence jeudi dernier.

« J’ai confiance en l’équipe, au staff »

Pablo Longoria n’est pas le seul membre de l’OM à s’exprimer publiquement sur la situation de Jorge Sampaoli. Après la défaite de son équipe face à l’AS Monaco, Mattéo Guendouzi a annoncé que le vestiaire olympien continuait à soutenir son entraîneur. « On peut comprendre oui (les sifflets) par rapport au fait qu’on ait des mauvais résultats en ce moment. Surtout à domicile, on n’a pas fait des bons résultats alors qu’on est chez nous, on a le public qui nous pousse, il y a une magnifique ambiance. C’est triste de perdre beaucoup de points à domicile. Mais on est toujours 3ème, il y a encore beaucoup de points à aller chercher, j’ai confiance en l’équipe, au staff. On va continuer de travailler et la fin de saison va bien se passer » a confié le milieu de terrain marseillais, présent en zone mixte.

« Ce groupe est toujours à mes côtés »