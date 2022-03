Foot - OM

OM - Clash : Mandanda, Milik... Les supporters fracassent Jorge Sampaoli !

Publié le 6 mars 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 6 mars 2022 à 17h33

Après plusieurs résultats décevants et avec la naissance de conflits internes, Jorge Sampaoli voit peu à peu sa réputation se ternir auprès des fans de l'OM. De ce fait, un groupe de supporters marseillais a fait part de son ras-le-bol via un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

À son arrivée à l’OM en 2021, Jorge Sampaoli semblait avoir conquis son monde. Apportant de nouvelles idées de jeu et affichant des résultats convaincants, l’entraîneur argentin est rapidement entré dans les coeurs des supporters du club phocéen. Mais depuis un certain temps, Jorge Sampaoli voit sa réputation se ternir. En plus de ses résultats décevants ces dernières semaines, l’ancien sélectionneur argentin a plusieurs idées arrêtées au sein de son effectif. Et cela ne plaît pas spécialement aux fans de l’OM. Et ce qui était de l’amour commence peu à peu à se transformer en colère et en déception. De ce fait, dans un long communiqué publié sur Twitter , les Dodger’s , un groupe de supporters marseillais, ont tenu à souligner plusieurs points reprochables à Jorge Sampaoli.

Une ligne de conduite incohérente et les gestions délicates de Mandanda et Milik, les deux gros problèmes des Dodger's avec Sampaoli

« Malgré des résultats probants et des objectifs toujours réalisables, de nombreuses questions continuent de polluer le quotidien de l’Olympique de Marseille. Elles concernent évidemment la gestion humaine et sportive de Jorge Sampaoli. Si son arrivée, il y a un an, faisait l’unanimité parmi les supporters, les médias et surtout les joueurs, les belles envolées et les déclarations d’amour de l’époque ont tendance à perdre de leur superbe. En cause, les changements incessants de la part de l’Argentin d’un match à l’autre, quel que soit le résultat. Il n’a quasiment jamais reconduit la même équipe depuis les trois coups de la saison. On peut comprendre la frustration et l’amertume des joueurs, soumis à l’humeur, aux désirs et aux choix d’un entraîneur sans ligne de conduite cohérente » ont d’abord confié les Dodger’s avant de s’attarder sur la gestion de plusieurs joueurs, comme Steve Mandanda ou encore Arkadiusz Milik, jugée catastrophique : « Que dire de sa gestion de certains joueurs, passant du statut de titulaire indiscutable à celui de remplaçant sans aucune explication légitime, la rencontre suivante ? Le traitement de Mandanda est injuste et irrespectueux envers le joueur et surtout envers l’homme. Il n’a jamais démérité, s’est toujours comporté en capitaine et coéquipier exemplaire. Sa sortie de l’équipe ne repose sur aucune logique sportive. Ses rares titularisations prouvent qu’il n’a rien perdu de son talent et de son implication. Il reste il Fénomeno, n’en déplaise à certains. Le cas Milik interpelle tous les supporters de l’OM. Jamais, depuis près de 10 ans, notre club n’a eu dans son effectif un tel joueur. Un buteur de classe internationale. Le fameux grand attaquant tant désiré depuis toutes ces années. Sa carrière et ses statistiques parlent pour lui. Il devrait être le premier nom que l’entraîneur couche sur la feuille de match. Pour Sampaoli, le Polonais n’est pas l’homme de la situation. Au mieux, une doublure de Payet ! On croît rêver. Quand il partira, car il devrait malheureusement quitter le club rapidement pour une équipe majeure du continent, on s’apercevra qu’il était de la race des grands numéro neuf. »

« Sampaoli est arrivé avec, accrochée dans son dos, la pancarte de disciple de Marcelo Bielsa. (...) Une pâle imitation »