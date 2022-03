Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli est fixé pour son avenir !

Publié le 5 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les critiques dont il fait actuellement l’objet à l’OM, Jorge Sampaoli n’est absolument pas menacé comme l’a clairement indiqué son président, Pablo Longoria.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OM, Jorge Sampaoli est-il menacé alors que les récentes prestations du club phocéen ont été largement pointées du doigt ? L’entraîneur argentin, nommé il y a un peu plus d’un an sur le banc de l’OM suite au départ subite d’André Villas-Boas et l’intérim de Nasser Larguet, semble pour l’instant tranquille pour son poste…

Longoria conforte Sampaoli dans ses fonctions