Mercato - OM : Longoria lâche une énorme réponse aux critiques sur Sampaoli !

Publié le 4 mars 2022 à 17h10 par D.M.

Malgré les critiques qui pleuvent sur la tête de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a apporté son soutien à son entraîneur.

Jorge Sampaoli traverse sa première période de turbulence depuis son arrivée à l’OM en mars 2021. Son club pointe pourtant à la deuxième place au classement, derrière l’intouchable PSG, Mais les dernières sorties du club marseillais n’ont pas ravi les supporters. En championnat, l’OM s’est incliné à domicile face à Clermont le 20 février dernier (0-2), avant de concéder un match nul face à l’ESTAC dimanche dernier (1-1). Des critiques commencent à apparaître sur les choix de Jorge Sampaoli et sur le style de jeu de l’équipe. Malgré les dernières prestations décevantes de l’OM, Pablo Longoria continue de soutenir son entraîneur, absolument pas menacé.

« J’ai confiance en lui »