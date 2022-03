Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Courtois lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 7 mars 2022 à 10h00 par D.M.

Alors que le Real Madrid fête ses 120 ans, Thibaut Courtois a exprimé sa fierté de faire partie de cette équipe. Le portier belge entend s'inscrire dans la durée au sein du club espagnol.

Arrivé au Real Madrid en 2018, Thibaut Courtois se sent comme chez lui dans la capitale espagnole. Agé de 29 ans, le portier belge voit son contrat expirer en 2026 et n’a pas l’intention, pour l’instant, de bouger. « Je veux continuer pendant de nombreuses années à ce niveau. Je suis très heureux à Madrid, je me sens comme un autre Espagnol et je planifie ma vie future à Madrid. Depuis mon arrivée il y a presque onze ans, j'ai toujours respecté la culture, j'ai essayé d'apprendre la langue rapidement et je me sens comme un autre Espagnol. Madrid est ma maison (…) Les meilleures années pour les gardiens de but sont entre 28 et 30 ans et j'y suis, je continue de m'améliorer » avait confié Courtois il y a quelques jours.

« Je me sens privilégié »